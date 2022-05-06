ЦБ РФ предупредил о мошенниках, обещающих дефицитную валюту

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Мошенники, представляющиеся сотрудниками банков, обзванивают клиентов и сообщают о дефиците наличной валюты. Пользуясь ажиотажем и паникой, аферисты узнают данные карты человека и крадут деньги. Об этом предупредили в Банке России.

Запугав человека, злоумышленники предлагают перевести деньги на некий специальный счет, с которого удастся беспрепятственно снять средства, отмечается на сайте регулятора. Для совершения операции аферисты просят жертву назвать номер карты, трехзначный код на ее обратной стороне и код от банка, который приходит в СМС-сообщении для подтверждения операции.

"Узнав эти сведения, они получают доступ к счету жертвы и переводят средства с него на мошеннические счета", – пояснили в Центробанке.

Ранее директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях предупредил о риске использования VPN-сервисов при поиске финансовых услуг в Сети. По его словам, ЦБ РФ выявил 930 нелегальных участников финансового рынка в первом квартале 2022 года, при этом около 400 из них – финансовые пирамиды.

