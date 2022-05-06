Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенников в преддверии Дня Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Перед Днем Победы обычно активизируются мошенники, которые под видом благотворительных организаций собирают деньги на нужды ветеранов. Об этом в беседе с RT рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он напомнил, что пожертвование благотворительной организации может быть осуществлено в разных видах: по СМС, перечислением средств на счет или через ящики-копилки. Во все случаях важно составление договора, в котором были бы указаны размер суммы и цели, на которые она будет потрачена.

"Для соблюдения всех правил и прозрачности благотворительной деятельности необходимо настаивать на составлении договора пожертвования между организацией, которая собирает средства, и физическим лицом – жертвователем", – сказал он.

По словам Соловьева, проигнорировать деятельность людей, собирающих средства для ветеранов, трудно, однако часто у них отсутствует опыт в таких делах и даже не зафиксирована организационно-правовая форма деятельности. Насторожиться следует, если сбор средств ведет физическое лицо, а перечислять деньги нужно на его банковскую карту.

"Осторожность, сдержанность и разумное отношение к происходящему, проверка и перепроверка собирателей пожертвований помогут сохранить свои средства и не отдать их злоумышленникам", – подытожил Соловьев.

Ранее стало известно, что в России могут ужесточить наказание за обман пенсионеров и мошенничество в отношении них. Соответствующий законопроект планируется внести до конца весны на рассмотрение Госдумы. Преступления против людей старшего возраста предлагается считать отягчающим обстоятельством.