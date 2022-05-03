Мужчина представился беженцем и выманил 300 тыс рублей у сотрудницы института РАН

Фото: depositphotos/LUNNO

Неизвестный выманил у ведущего научного сотрудника Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук (РАН) 300 тысяч рублей. Проверкой инцидента занимается столичная полиция. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Агентство "Москва".

"С заявлением обратилась 83-летняя женщина, сотрудница Института русского языка имени Виноградова. Она сообщила, что, введенная в заблуждение, отдала 300 тысяч рублей мужчине, который представился беженцем", – рассказал собеседник агентства.

Злоумышленник подошел к пострадавшей на улице. Он заявил, что его ребенок сильно болен. По словам мошенника, им требовалась помощь, потому что они беженцы. Пожилая женщина разрешила мужчине оставить в ее квартире вещи и согласилась дать взаймы 120 тысяч рублей.

Позже мошенник вновь связался с доктором филологических наук. Он во второй раз попросил у пенсионерки денежной помощи, утверждая, что ждет крупный перевод в долларах, но не может пока получить деньги. Так заявительница отдала мужчине еще 180 тысяч рублей, после чего злоумышленник скрылся.

В настоящий момент правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее мошенник позвонил пенсионерке, представился сотрудником пенсионного фонда и похитил у нее 899 тысяч 500 рублей. Преступник заявил, что женщине положена финансовая выплата. Под этим предлогом злоумышленник завладел реквизитами банковской карты и кодами из SMS-сообщений женщины, после чего с ее банковского счета были похищены денежные средства.