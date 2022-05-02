16 млн рублей похитили у мужчины в центре Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Мошенник под видом сотрудника банка похитил у мужчины 16 миллионов рублей в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина 1989 года рождения обратился к правоохранителям и заявил, что его обманули при попытке обмена рублей на доллары. По данным собеседника агентства, пострадавшему назначили встречу в банке с неустановленным лицом.

"Ранее потерпевшему звонил гражданин, который представился сотрудником банка и назначил встречу. Прибыв в отделение банка на Зубовском бульваре, гражданин отдал деньги неизвестному в комнате переговоров, ожидая обмена валюты. Однако злоумышленник не вернулся и скрылся с денежными средствами в неизвестном направлении", – рассказал источник.

По словам потерпевшего, деньги накопили проживающие на Украине родители, которые передали ему сумму для личного пользования. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что представившийся сотрудником пенсионного фонда мошенник похитил у пенсионерки 899 500 рублей. Мужчина рассказал потерпевшей о положенной финансовой помощи и завладел реквизитами банковской карты и кодами из SMS-сообщений.

