Роспотребнадзор опроверг сообщения о втором случае заболевания в Иркутске

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Информация о втором случае заболевания в Иркутске не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее соответствующие сведения распространялись в соцсетях. Там говорилось о якобы заболевании у человека, контактировавшего с сотрудницей Иркутского противочумного института, у которой ранее выявили внебольничную пневмонию.

"Данная информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что весь комплекс профилактических мероприятий, организованный после данного случая в Иркутской области, полностью завершен. Наблюдение медиков за всеми контактными лицами также окончено, нарушений здоровья, связанных с инфекционной патологией, не зафиксировано.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области стабильная. По результатам расширенных исследований в материале от больной не выявили микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью.

Ранее в СМИ появилась информация о смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области от якобы легочной чумы. На этом фоне местный Роспотребнадзор ввел дополнительные меры безопасности.

По официальным данным, у скончавшейся женщины была выявлена пневмония неустановленной этиологии. При этом в ведомстве отмечали, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области остается спокойной.

