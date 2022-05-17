Сбербанк покинут три члена правления

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Заместители председателя правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, член правления Наталья Алымова уходят из Сбербанка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Там уточнили, что изменения в составе правления произошли в связи с трансформацией модели управления и актуализации стратегии банка. В Сбере уточнили, что исполнение обязанностей Бурико, Мальцева и Алымовой перейдет на первых зампредов банка.

Бурико возглавил блог Сбербанка "Финансы" в 2020 году, сменив на этой должности Александра Морозова. Мальцев начал курировать блок в том же году, всего же в банке он работал с 1995 года. Алымова пришла в банк в 2011 году, она руководила блоком "Управление благосостоянием".

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев с 1 июня оставит свой пост. На данную должность назначен Сергей Белов.