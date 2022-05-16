Алексей Морозов покинул пост замглавы Минпромторга РФ

Фото: minpromtorg.gov.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности замглавы Минпромторга РФ Алексея Морозова, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что уход Морозова с поста связан с его переходом на другую работу.

Вместо Морозова на данную должность назначен Альберт Каримов.

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин назначил новым руководителем Росстата Сергея Галкина, занимавшего должность замглавы Минэкономразвития.