Сергей Галкин из Минэкономразвития возглавил Росстат

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Михаил Мишустин назначил новым руководителем Росстата Сергея Галкина, занимавшего должность замглавы Минэкономразвития. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Предыдущий руководитель Росстата Павел Малков 10 мая был назначен временно исполняющим обязанности главы Рязанской области вместо Николая Любимова, принявшего решение о досрочном сложении полномочий.

Ранее стало известно об отставке глав пяти российских регионов. Пока их места займут временно исполняющие обязанности. Указ об их назначении подписал Владимир Путин. Выборы новых руководителей субъектов должны пройти 11 сентября.

