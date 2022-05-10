В отставку ушли главы сразу нескольких субъектов РФ

Главы сразу пяти российских регионов объявили об уходе с занимаемых постов. Так, сложить полномочия собрался губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Он возглавлял регион 10 лет, но на новый срок выдвигаться не планирует.

Ранее об отставке также заявили губернатор Кировской области Игорь Васильев, губернатор Томской области Сергей Жвачкин, губернатор Рязанской области Николай Любимов и глава республики Марий Эл Александр Евстифеев. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.