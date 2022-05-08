Новый курортный город появится на западном побережье Крыма в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Новый курортный город на 50 тысяч жителей планируется построить на западном побережье Крыма в 2023 году, рассказал РИА Новости глава республики Сергей Аксенов.

"Считаем, что в окрестностях Николаевки в Симферопольском районе и в Сакском районе потенциально до 1 тысячи гектаров земельных участков на территории, прилегающей к Черному морю, могут быть вовлечены в инфраструктурный оборот", – уточнил Аксенов.

По его словам, в строительстве уже заинтересованы группы предпринимателей, уже производятся предварительные расчеты, идет согласование с правительством. Планируется, что в 500 метрах от моря не будет жилья, там разместятся апартаменты, гостиницы и объекты развлечения.

"Ряд предпринимателей сейчас разрабатывают мастер-план этой территории, готовы будут его презентовать в июне-июле. Сделаем такую презентацию. Все решения будут приняты с учетом интересов местных жителей после широкого обсуждения с общественностью", – добавил Аксенов.

Ранее стало известно, что туроператор "Интурист" в июне запустит автобусные чартеры из Москвы в Крым и на курорты юга России в составе пакетных туров. Предполагается, что комфортабельные автобусы с туалетами и Wi-Fi будут следовать от станции метро "Лесопарковая" до Феодосии, Симферополя, Анапы, Геленджика и Сириуса с остановками в Лоо, Лазаревском, Адлере и Сочи.

