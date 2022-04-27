В Кремле заявили, что выход из Всемирной туристской организации не повлияет на туризм РФ

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Выход России из Всемирной туристской организации не окажет влияния на отечественный туризм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, это в любом случае не повлияет. Туристическая отрасль России, особенно по внутреннему туризму, продолжит свое развитие. Внешние направления для туризма также открыты. Дальше будет уже вопрос конкуренции между этими направлениями в плане качества, в плане цены", – приводит "Интерфакс" его слова.

Ранее Россия заявила о решении выйти из Всемирной туристской организации.

О том, что Россия выходит из UNWTO, ранее сообщило со ссылкой на источники испанское агентство Efe. Кроме того, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркивал, что приостановка членства РФ в организации может создать пагубный прецедент.