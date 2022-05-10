В Красноярском крае ликвидированы последние из крупных пожаров

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Пожарные потушили последние из крупных возгораний в Красноярском крае. Об этом со ссылкой на региональный главк МЧС сообщает РИА Новости.

"За минувшую ночь последние из крупных пожаров, в городе Уяр и поселке Лакино Большемуртинского района, полностью ликвидированы", – говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточнили, что к тушению пожара в Уяре привлекали 102 человека и 17 единиц техники. Огнем были охвачены 15 жилых домов.

Всего за минувшие сутки в лесах региона был ликвидирован 31 пожар на площади 2,5 тысячи гектаров. Очаги возгораний действовали в Сухобузимском, Нижнеингашском, Тасеевском, Казачинском, Емельяновском, Иланском, Дзержинском, Бирилюсском, Енисейском, Березовском и Кежемском районах.

"По предварительным данным, лесные пожары возникли из-за перехода огня с земель иных категорий, по вине местных жителей и из-за обрыва линий электропередачи. Случаев перехода огня из леса на населенные пункты не зарегистрировано", – говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.

По данным Лесопожарного центра на утро 10 мая, в Красноярском крае действуют 23 лесных пожара на площади 1,4 тысячи гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.

Ситуация с пожарами в регионе осложнилась 6 мая. Огонь распространился в более чем 16 населенных пунктах. В результате сгорело 350 домов, ситуация усугубилась сильным ветром с порывами более 25 метров в секунду. Накануне стало известно, что площадь возгорания увеличилась до 1,1 тысячи гектаров.

5 мая сложная ситуация с пожарами наблюдалась в Республике Хакасия и Омской области. В Абакане от огня на площади 225 гектаров пострадали 531 дачный участок и 30 нежилых строений. В Омской области пожары в восьми населенных пунктах повредили 115 строений, включая 70 жилых домов. В результате погибли два человека и пострадали восемь. В регионе ввели режим ЧС.

7 мая Владимир Путин поручил оказать помощь семьям погибших и потерявшим жилье в результате природных пожаров в Красноярском крае. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент также выслушал доклад губернатора региона Александра Усса о ситуации с природными пожарами и о принимаемых для ликвидации их последствий мерах.

