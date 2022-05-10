В Красноярском крае ликвидированы последние из крупных пожаров

06:29
Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Пожарные потушили последние из крупных возгораний в Красноярском крае. Об этом со ссылкой на региональный главк МЧС сообщает РИА Новости.
"За минувшую ночь последние из крупных пожаров, в городе Уяр и поселке Лакино Большемуртинского района, полностью ликвидированы", – говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства уточнили, что к тушению пожара в Уяре привлекали 102 человека и 17 единиц техники. Огнем были охвачены 15 жилых домов.
Всего за минувшие сутки в лесах региона был ликвидирован 31 пожар на площади 2,5 тысячи гектаров. Очаги возгораний действовали в Сухобузимском, Нижнеингашском, Тасеевском, Казачинском, Емельяновском, Иланском, Дзержинском, Бирилюсском, Енисейском, Березовском и Кежемском районах.
"По предварительным данным, лесные пожары возникли из-за перехода огня с земель иных категорий, по вине местных жителей и из-за обрыва линий электропередачи. Случаев перехода огня из леса на населенные пункты не зарегистрировано", – говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.
По данным Лесопожарного центра на утро 10 мая, в Красноярском крае действуют 23 лесных пожара на площади 1,4 тысячи гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.
Ситуация с пожарами в регионе осложнилась 6 мая. Огонь распространился в более чем 16 населенных пунктах. В результате сгорело 350 домов, ситуация усугубилась сильным ветром с порывами более 25 метров в секунду. Накануне стало известно, что площадь возгорания увеличилась до 1,1 тысячи гектаров.
5 мая сложная ситуация с пожарами наблюдалась в Республике Хакасия и Омской области. В Абакане от огня на площади 225 гектаров пострадали 531 дачный участок и 30 нежилых строений. В Омской области пожары в восьми населенных пунктах повредили 115 строений, включая 70 жилых домов. В результате погибли два человека и пострадали восемь. В регионе ввели режим ЧС.
7 мая Владимир Путин поручил оказать помощь семьям погибших и потерявшим жилье в результате природных пожаров в Красноярском крае. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент также выслушал доклад губернатора региона Александра Усса о ситуации с природными пожарами и о принимаемых для ликвидации их последствий мерах.
Спасатели Красноярского края локализовали все крупные действующие пожары
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