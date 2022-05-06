Режим ЧС ввели в Омской области из-за пожаров

Из-за природных пожаров режим ЧС объявили власти Омской области. В городе Называевске, по данным МЧС, сгорели уже около 30 жилых домов и еще несколько десятков хозяйственных построек.

Очевидцы рассказывают, что возгорание началось в камышах, а потом пламя перекинулось на дома. Огонь распространялся очень быстро из-за сильного ветра. Его скорость в порывах достигала 25 метров в секунду. Местных жителей эвакуировали, информации о пострадавших нет. На месте работают пожарные.

Еще около 20 домов сгорели в пригороде самого Омска. Пожарные сообщили, что площадь возгорания там превысила полторы тысячи квадратных метров. Спасатели эвакуировали больше 100 человек. Люди сейчас находятся в пунктах временного размещения.

Сильный пожар уничтожил больше сотни дачных участков в столице Хакасии. Двое пострадавших госпитализированы. Для борьбы с огнем в Абакане использовали вертолет и пожарный поезд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

