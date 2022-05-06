Для горожан подготовили специальные проекты в рамках фестиваля "Московская весна"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для жителей столицы подготовили специальные проекты на Тверской площади в рамках фестиваля "Московская весна". Мероприятия будут проходить 8 мая.

Проекты представят "Детское радио", актеры Центрального академического театра Российской Армии и телеканал Москва 24. Для горожан подготовили три концерта, в программу которых вошли стихи и песни военных лет, музыка, покорившая сердца представителей разных поколений, и добрые композиции о детстве, мечтах и весне.

Концертная программа, посвященная Дню Победы, начнется в 12:00. В мероприятии примут участие квинтет New life brass, известные актеры театра и кино. Прозвучат отрывки из писем военных лет, а также знаменитые песни.

В 14:00 стартует концертная программа "Я помню! Я горжусь!". На сцену выйдут лучшие детские коллективы Москвы, среди которых "Волшебники Двора", "Семицветик", "Динамичные ребята", Детский хор "Великан", артисты Большого детского хора имени В.С. Попова и другие. Для гостей прозвучат песни военных лет и современные композиции.

В 15:45 свою программу представят актеры Центрального академического театра Российской Армии. Со сцены прозвучат стихи и песни, посвященные Дню Победы. Выступят заслуженная артистка России Алиса Богарт, а также Валерия Мисанова, Анна Чижова, Илья Артамонов, Анастасия Бусыгина и другие.

Кроме того, на площадках фестиваля прозвучит акапельная музыка. В частности, перед москвичами выступят вокальный квартет Abby-k, Moscow Gospel Team, Rain Drops и "Пятеrо", Rain Drops, Russian Acapella Band, Jukebox Trio, El Grande, Plus Five, CoffeetimeBand. Также в список выступающих вошли Академический хор Белгородской государственной филармонии, Московский казачий хор, Театр хоровой музыки и "Оз тусьяс".

Ранее москвичам рассказали об образовательной программе фестиваля "Московская весна". В городе подготовлена 21 тематическая площадка. До 10 мая москвичи могут принять участие в различных мастер-классах, попробовать необычные блюда и посмотреть спектакли.

