Москвичам рассказали о самых интересных событиях фестиваля "Московская весна"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Посвященный майским праздникам фестиваль "Московская весна" длится уже почти неделю. В городе подготовлена 21 тематическая площадка. До 10 мая москвичи могут принять участие в различных мастер-классах, попробовать необычные блюда и посмотреть спектакли.

О самых интересных событиях фестиваля рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Концерты и театральные постановки

5 мая на площадке на Тверской площади для горожан выступит оперный коллектив Singing Delivery, а в пятницу детский музыкальный театр "Экспромт" представит спектакль "Муха-цокотуха".

С постановками выступят и другие театральные коллективы города. 5 мая Московский театр мимики и жеста исполнит у Гольяновского пруда спектакль для детей и взрослых "Даром время не теряй". 6 мая на Вешняковской улице театр "Ля Друзья" покажет сказку "Цветик-семицветик".

Другие поучительные спектакли, в том числе кукольные, можно будет посмотреть в четверг и пятницу на площадках на улице Теплый Стан, Городецкой и Святоозерской улицах. Все спектакли начнутся в 17:00.

Мастер-классы по сценическому мастерству, танцам и рукоделию

В 15:00 5 и 6 мая, а также в 13:00 7 мая на улицах Городецкой и Перерва пройдет урок по сценическому движению, участникам которого покажут, как взаимодействовать с пространством. А в вечером четверга там же состоится урок популярный в XX веке танцев. В пятницу и субботу, во второй половине дня, запланированы уроки балетной пластики и хип-хопа.

На улице Адмирала Руднева 5, 6 и 7 мая можно будет попробовать сделать оригинальные открытки, в том числе в подарок ветеранам Великой Отечественной войны. В эти же дни на бульваре Дмитрия Донского и улице Хачатуряна посетители фестиваля будут мастерить объемные модели московского общественного транспорта.

5 мая в 15:00 на площади Славы в столичном районе Кузьминки пройдет урок ориентирования в море, а 7 мая мая после полудня там можно будет попробовать собрать модель корабля.

На Митинской улице и в бульварной зоне 16-го микрорайона Зеленограда запланированы мастер-классы по рукоделию, посвященные Дню Победы. Посетители площадок создадут открытки и модели военной техники.

Уроки кулинарии

На фестивальной площадке в Куркине горожан научат готовить здоровые блюда, например оладьи на кислом молоке, клубничный кефир и полезные конфеты. Мастер-классы пройдут во второй половине дня 5, 6 и 7 мая.

Уроки кулинарии планируются также на бульваре Дмитрия Донского, площади Славы, Профсоюзной и Матвеевской улицах, на площадках "Семейное кафе" на улицах Теплый Стан, Перерва и на Ореховом бульваре. Москвичей научат готовить калач с вишней или лесными ягодами, чипсы из картофельной кожуры, грибы в сливочном соусе с пудрой из сушеной свеклы.

Уроки рисования, садоводства и занятия спортом

5 и 7 мая на Ключевой улице посетители фестиваля узнают об особенностях экспрессионизма и попробуют написать картины по мотивам работ известных художников. А 6 мая там же состоится мастер-класс по рисованию цветными карандашами.

В четверг и субботу в 15:00 и 13:00 соответственно в сквере у станции метро "Некрасовка" будет интересно садоводам. Там высадят многолетние мини-гвоздики. А вечером пятницы там пройдет занятие по созданию емкости для микрозелени из крафтового картона и деревянных табличек для грядок.

Также на фестивале предусмотрели занятия для любителей спорта. 5 мая с 12:00 до 14:00 на улице Перерва можно будет поиграть в баскетбол, а 6 мая с 16:00 на Коптевском бульваре пройдут футбольные мастер-классы. Кроме того, на некоторых фестивальных площадках работают скейт-парки.

Ранее на набережной в Парке Горького открылась выставка военной техники. Экспозиция будет доступна для жителей и гостей столицы до 12 мая. В рамках выставки представлены 30 экспонатов из Музея техники Вадима Задорожного. Среди них – машины, воссозданные по оригинальным чертежам из частей и фрагментов военной техники, найденной на местах боев.

