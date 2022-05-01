Москвичам рассказали, куда сходить в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичных музеях и парках с 1 по 8 мая пройдут праздничные мероприятия. Москвичи и гости города смогут посетить концерты, мастер-классы, выставки и спортивные занятия, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В начале мая москвичей ожидает интересная программа в музеях и парках. В столице пройдут концерты, выставки, мастер-классы и спортивные мероприятия, приуроченные к Празднику Весны и Труда и не только", – говорится в материале.

Так, в музее-усадьбе "Кусково" и парке "Северное Тушино" для юных посетителей пройдут мастер-классы по аппликации, иллюстрации художественных произведений и рисованию акварелью. Преподаватели поделятся с юными художниками своим мастерством, расскажут про книжное искусство и работу с макетом.

В столичных парках "Ходынское поле", "Кузьминки" и в саду "Эрмитаж" пройдут фотовыставки под открытым небом.

1 мая в парке "Сокольники" начнется танцевальная программа. Занятия будут проходить все лето на центральной эстраде по четвергам с 19:00 до 23:00 и по воскресеньям с 17:00 до 23:00.

2 мая посетителей парка "Северное Тушино" приглашают освоить искусство ботанической иллюстрации.

3 мая Государственный Дарвиновский музей приглашает всех желающих на Международный день Солнца. Организаторы подготовили увлекательные квесты, мастер-классы, игры и многое другое.

В Гончаровском и Воронцовском парках и парке "Дубки" можно заняться спортом. Все желающие смогут позаниматься танцами, фитнесом, гимнастикой.

8 мая в музее-усадьбе "Царицыно" 8 мая в 16:00 начнется концерт из цикла "Музыка Оперного дома". В этот же день в 19:00 на площадке Концертного зала имени П.И. Чайковского начнется гала-концерт с участием нескольких хоров.

Более подробную информацию о мероприятиях можно посмотреть на mos.ru.

Ранее сообщалось, что музей Победы проведет в мае бесплатный показ 14 фильмов в своем онлайн-кинотеатре "Поклонка". Кинопоказы приурочены к российским праздникам и памятным датам.

Серия кинопоказов начнется 1 мая. Первым зрителям покажут фильм о трудовых подвигах колхозов "Кубанские казаки" (1949) режиссера Ивана Пырьева. Часть показов будет посвящена событиям Великой Отечественной войны.

