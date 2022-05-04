Выставка военной техники открылась в Парке Горького

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Выставка военной техники открылась в столице на набережной в Парке Горького. Об этом сообщил ТАСС руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"В городе идет большая подготовка к празднованию Дня Победы. Одна из самых интересных интерактивных выставок открывается сегодня здесь, на Пушкинской набережной Парка Горького. Это выставка подлинных экземпляров военной техники", – отметил Кибовский.

Экспозиция будет доступна для жителей и гостей столицы до 12 мая. В рамках выставки представлены 30 экспонатов из Музея техники Вадима Задорожного. Среди них – машины, воссозданные по оригинальным чертежам из частей и фрагментов военной техники, найденной на местах боев. Уточняется, что они восстановлены до ходового состояния и могут принимать участие в торжественных шествиях, парадах и съемках картин о войне.

Гости выставки также смогут увидеть плавающие танки Т-37 и Т-38, которые выпускались до начала войны и были предназначены для выполнения разведывательных и боевых целей – сопровождения пехоты, захвата плацдармов, преодоления водных препятствий.

Помимо военных машин, в Парке Горького можно будет посмотреть свыше 45 архивных снимков, которые будут представлены в рамках фотовыставки "Место встречи". Фото расскажут посетителям о работе парка в военное и послевоенное время.

По словам Кибовского, в Москве к 9 Мая состоится более 200 праздничных мероприятий, в том числе концерты, выставки и многое другое.

Ранее сообщалось, что музей Победы проведет в мае бесплатный показ 14 фильмов в своем онлайн-кинотеатре "Поклонка". Кинопоказы приурочены к российским праздникам и памятным датам.

Серия кинопоказов стартовала 1 мая. Первые зрители смогли увидеть картину о трудовых подвигах колхозов "Кубанские казаки" (1949) режиссера Ивана Пырьева. Часть показов будет посвящена событиям Великой Отечественной войны.

