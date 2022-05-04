Выставка военной техники открылась в Парке Горького

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Выставка военной техники открылась в столице на набережной в Парке Горького. Об этом сообщил ТАСС руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
"В городе идет большая подготовка к празднованию Дня Победы. Одна из самых интересных интерактивных выставок открывается сегодня здесь, на Пушкинской набережной Парка Горького. Это выставка подлинных экземпляров военной техники", – отметил Кибовский.
Экспозиция будет доступна для жителей и гостей столицы до 12 мая. В рамках выставки представлены 30 экспонатов из Музея техники Вадима Задорожного. Среди них – машины, воссозданные по оригинальным чертежам из частей и фрагментов военной техники, найденной на местах боев. Уточняется, что они восстановлены до ходового состояния и могут принимать участие в торжественных шествиях, парадах и съемках картин о войне.
Гости выставки также смогут увидеть плавающие танки Т-37 и Т-38, которые выпускались до начала войны и были предназначены для выполнения разведывательных и боевых целей – сопровождения пехоты, захвата плацдармов, преодоления водных препятствий.
Помимо военных машин, в Парке Горького можно будет посмотреть свыше 45 архивных снимков, которые будут представлены в рамках фотовыставки "Место встречи". Фото расскажут посетителям о работе парка в военное и послевоенное время.
По словам Кибовского, в Москве к 9 Мая состоится более 200 праздничных мероприятий, в том числе концерты, выставки и многое другое.
Ранее сообщалось, что музей Победы проведет в мае бесплатный показ 14 фильмов в своем онлайн-кинотеатре "Поклонка". Кинопоказы приурочены к российским праздникам и памятным датам.
Серия кинопоказов стартовала 1 мая. Первые зрители смогли увидеть картину о трудовых подвигах колхозов "Кубанские казаки" (1949) режиссера Ивана Пырьева. Часть показов будет посвящена событиям Великой Отечественной войны.
Последняя ночная репетиция парада Победы пройдет в Москве 4 мая
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: