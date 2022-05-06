Победители конкурса "Московская весна а cappella" выступят в столице к Дню Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках празднования Дня Победы на площадках фестиваля "Московская весна" выступят акапельные команды. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Многие из команд ранее стали призерами конкурса "Московская весна а cappella". Артисты подготовили специальные программы, посвященные Дню Победы.

В частности, перед москвичами выступят вокальный квартет Abby-k, Moscow Gospel Team, Rain Drops и "Пятеrо", Rain Drops, Russian Acapella Band, Jukebox Trio, El Grande, Plus Five, CoffeetimeBand.

Также в список выступающих вошли Академический хор Белгородской государственной филармонии, Московский казачий хор, Театр хоровой музыки и "Оз тусьяс".

Ранее москвичам рассказали об образовательной программе фестиваля "Московская весна". В городе подготовлена 21 тематическая площадка. До 10 мая москвичи могут принять участие в различных мастер-классах, попробовать необычные блюда и посмотреть спектакли.

