Музей Победы подготовил виртуальные экскурсии и онлайн-концерты к 9 Мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Музей Победы подготовил специальную праздничную онлайн-программу к 9 Мая. Об этом со ссылкой на пресс-службу музея сообщает Агентство "Москва".

"Музей Победы приглашает на онлайн-программу в честь Дня Победы. 9 Мая на сайте музея интернет-пользователей ждут виртуальные экскурсии, лекции, онлайн-концерты, мастер-классы и кинопоказ", – рассказали в пресс-службе.

В частности, пользователи смогут посмотреть выставку "От Кремля до Рейхстага". В экспозиции представят около 80 оцифрованных художественных работ из фондов музея.

Кроме того, всех желающих приглашают присоединиться к программе "День в истории", которая расскажет о Берлинской наступательной операции. Она включает в себя цикл из четырех лекций, знакомящих слушателей с тем, как проходили боевые действия советских войск на завершающем этапе Великой Отечественной войны.

"Программу сопровождает архивная хроника военных лет – репортажи с фронта, съемка в штабе Красной армии и фотоснимки героев-знаменосцев", – добавили в пресс-службе.

Также 9 мая пользователям будет доступна экспозиция "Триумф Победителей". Она посвящена истории празднования Дня Победы. В свою очередь, в онлайн-кинотеатре музея состоится показ военной драмы "Летят журавли".

Ранее сообщалось, что в Музее Победы покажут серию анимационных роликов, созданных по "Детской книге войны". Фильмы проекта "Дети на пороге смерти" можно будет увидеть на интерактивных столах в зале "Библиотека блокадного Ленинграда". Через живые картины реальных историй появится возможность прикоснуться к травматичному опыту мальчиков и девочек 9–17 лет, которые вели дневники под пулями Сталинграда во время блокады.

