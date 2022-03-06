Шесть человек стали жертвами торнадо в США – СМИ

08:05
Фото: depositphotos/vicnt2815
Шесть человек, в том числе четверо детей, стали жертвами торнадо в американском штате Айова. Об этом сообщает Associated Press.
По предварительным данным, еще четыре человека получили ранения. Уточняется, что от стихии пострадало до 30 домов, повалены деревья и линии электропередачи.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 70 человек погибли в результате торнадо в Кентукки. Инцидент произошел в конце декабря прошлого года. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.
До этого редкий смерч обрушился на бухту на южном побережье Кубы. Вихрь быстро разрастался и достиг огромных размеров. Местных жителей такое явление сильно напугало: боялись, что стихия дойдет до берега и разрушит дома. Однако обошлось без жертв и разрушений.
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