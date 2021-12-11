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Происшествия

11 декабря, 22:13

Около 70 человек погибли из-за торнадо в штате Кентукки

происшествия за рубежом

Фото: AP Photo/Mark Humphrey

По меньшей мере 70 человек погибли в результате торнадо в Кентукки. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир, передает ТАСС.

"Ранее утром мы располагали данными о 50 жертвах, теперь число погибших увеличилось до 70. Число жертв может вырасти до 100", – заявил Бешир в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что некоторые места существенно пострадали. По словам губернатор Кентукки, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации последствий на месте разгула стихии развернуты подразделения Национальной гвардии.

Ранее сообщалось, что Стамбул накрыл циклон "Бенедикт". Сильный ветер сорвал с домов фрагменты крыши. Из-за урагана погибли четыре человека. Еще 38 пострадали.

Более 70 человек погибли из-за урагана в Кентукки

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