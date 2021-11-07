В Канаде сняли на видео надвигающийся смерч

Жители Ванкувера сняли на видео надвигающийся смерч. Он идет в сторону местного аэропорта, внося серьезные коррективы в расписание рейсов.

О приближении стихии местные власти предупредили заранее.

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