В Дании задержали российское научное судно "Академик Иоффе". На борту находятся 38 членов экипажа и 23 ученых. Участники экспедиции выкладывают фото корабля в Instagram и пишут, что застряли в Дании из-за бюрократических проблем.



В российском посольстве заявили, что арест был произведен "в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью "Академика Иоффе". Как пишут информагентства, речь идет об иске канадской компании, которая занимается круизами. Но пока нет ясности, с чем именно связано заявление. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

