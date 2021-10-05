Гособвинение запросило от 8 до 21 года фигурантам второго дела о пожаре в "Зимней вишне"

Фото: ТАСС/Данил Айкин

Гособвинение в ходе судебных прений запросило от 8 до 21 года колонии экс-руководителям кузбасского стройнадзора и компании, проводившей реконструкцию ТЦ "Зимняя вишня", сообщает РИА Новости.

В частности, для экс-начальника инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Светланы Шенгерей, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями, прокурор запросил 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на срок 2 года.

Для учредителя компании, реконструировавшей здание ТЦ, Никиты Чередниченко запросили 18 лет лишения свободы со штрафом в размере 40,4 миллиона рублей с лишением права в течение 3 лет занимать руководящие должности в коммерческих организациях. Экс-главу регионального Госстройнадзора Танзилю Комкову просят лишить свободы на 21 год.

Кроме того, для сына Комковой Эдуарда, который выступал бизнес-партнером Чередниченко, прокуратура попросила наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Ранее Заводский районный суд Кемерова признал руководителей ТРЦ виновными в оказании небезопасных услуг и нарушении требований пожарной безопасности. Пожарных, в свою очередь, обвинили в халатности.

Трагедия в Кемерове произошла в 2018 году. 25 марта загорелся местный ТРЦ "Зимняя вишня". Очаг возгорания находился на четвертом этаже. Там же были кинотеатр и детские игровые комнаты. В результате погибли 60 человек, большинство из которых – дети.