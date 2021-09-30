Суд признал виновными всех фигурантов дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"

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Заводский районный суд Кемерова признал руководителей ТРЦ "Зимняя вишня" виновными в оказании небезопасных услуг и нарушении требований пожарной безопасности. Речь идет о Юлии Богдановой, Надежде Судденок и Георгии Соболеве, сообщает ТАСС.

При этом пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина, тушивших торговый центр, признали виновными в халатности. Теперь всем фигурантам дела должны огласить приговор.

Всего обвиняемыми по делу проходят восемь человек – руководство ТРЦ, пожарные, охранник, представители компании по установке и обслуживанию пожарной сигнализации.

Самого строгого наказания обвинитель потребовал для гендиректора компании – владельца ТРЦ Юлии Богдановой – 14,5 года лишения свободы. Самое мягкое наказание просят для пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина – 5 и 6 лет колонии соответственно.

Адвокаты фигурантов попросили суд оправдать своих подзащитных из-за отсутствия в их действиях состава преступлений.

Руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, обслуживавшей системы противопожарной безопасности в торговом центре, частично признал вину и попросил назначить ему справедливое наказание.

Трагедия произошла в марте 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже здания торгового центра, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами.

При пожаре погибли 60 человек, преимущественно дети. Еще свыше 140 человек получили различные травмы.

Экспертиза электрооборудования "Зимней вишни", назначенная Следственным комитетом РФ, показала, что пожар начался в светодиодном светильнике. Предполагается, что в осветительный прибор попала талая вода с крыши и спровоцировала возгорание. Противопожарная система при этом была в нерабочем состоянии.