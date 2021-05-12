Гособвинение запросило реальные сроки для фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне"

14:53
Фото: ТАСС/Александр Патрин
Гособвинение запросило для руководителей кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" реальные сроки лишения свободы по делу о пожаре 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.
Самый большой срок прокурор потребовал назначить генеральному директору компании – владельца торгового центра Юлии Богдановой – 14,5 года лишения свободы в колонии общего режима.
"Просим назначить Богдановой Юлии Александровне по совокупности 14,5 года лишения свободы, Сергею Генину – 5 лет, Андрею Бурсину – 6 лет, Надежде Судденок – 14 лет лишения свободы", – сказал гособвинитель.
На данный момент фигурантами дела являются 8 человек. Трое из них частично признали свою вину, однако остальные полностью отрицают свою причастность к происшествию.
Трагедия произошла в марте 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже здания торгового центра, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. При пожаре погибли 60 человек, преимущественно дети, еще свыше 140 человек получили различные травмы.
Экспертиза электрооборудования "Зимней вишни", назначенная Следственным комитетом РФ, показала, что пожар начался в светодиодном светильнике. Предполагается, что в осветительный прибор попала талая вода с крыши и спровоцировала возгорание. Противопожарная система при этом была в нерабочем состоянии.
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