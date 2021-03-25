Экс-губернатор Кузбасса назвал возможную причину пожара в "Зимней вишне"

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Причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня" который унес 60 жизней, мог быть поджог. Об этом сообщил бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев на свой странице в соцсети Instagram.

"Само здание торгового центра было словно специально выстроенная ловушка. Почему кинозалы, игровые залы оказались на верхнем этаже? Почему все двери оказались заперты наглухо, в том числе и дверь кинозала, где находились дети? Пожарная сигнализация вообще не работала, а вентиляция действовала в обратном направлении… тем самым еще больше раздувая пламя", – написал экс-губернатор.

Кроме того, Тулеев поделился, что в результате пожара погибла его 11-летняя племянница. Она оказалась там вместе с одноклассницами.

"Пошла в кино, а когда начался пожар, перестала отвечать на звонки… Вот сейчас вспоминаю об этом и ком в горле стоит, слезы подкатывают…", – признался Тулеев.

Трагедия произошла в марте 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже здания торгового центра, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. При пожаре погибли 60 человек, преимущественно дети, еще свыше 140 человек получили различные травмы.

Экспертиза электрооборудования "Зимней вишни", назначенная Следственным комитетом РФ, показала, что пожар начался в светодиодном светильнике. Предполагается, что в осветительный прибор попала талая вода с крыши и спровоцировала возгорание. Противопожарная система при этом была в нерабочем состоянии.