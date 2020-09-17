Причиной пожара в частной клинике в Красноярске стал устроенный пациентом поджог

Фото: СК РФ

Причиной пожара в частной наркологической клинике в Красноярске стал поджог. В результате происшествия погибли четыре человека, говорится на официальном сайте ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Следователи в ходе просмотра видео, изъятого с камер внутреннего наблюдения, установили, что один из пациентов поджигает предметы интерьера, в результате чего происходит быстрое распространение огня по палате", – сказали в пресс-службе ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".

По данным следствия, при тушении огня были найдены тела четверых пациентов с признаками термического воздействия, количество пострадавших устанавливается. Также уточняется, что среди людей, которые погибли при пожаре, поджигателя нет. Сейчас устанавливается человек, причастный к совершению преступления.

В настоящее время стражи порядка задержали директора клиники "Чистый город". Правоохранители допрашивают руководителей и сотрудников клиники, а также свидетелей.



Ранее говорилось, что Следственный комитет открыл уголовное дело по факту гибели 4 человек при пожаре в частной клинике в Красноярске.