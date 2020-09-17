Причиной пожара в частной клинике в Красноярске стал устроенный пациентом поджог

11:53
Фото: СК РФ
Причиной пожара в частной наркологической клинике в Красноярске стал поджог. В результате происшествия погибли четыре человека, говорится на официальном сайте ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
"Следователи в ходе просмотра видео, изъятого с камер внутреннего наблюдения, установили, что один из пациентов поджигает предметы интерьера, в результате чего происходит быстрое распространение огня по палате", – сказали в пресс-службе ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".
По данным следствия, при тушении огня были найдены тела четверых пациентов с признаками термического воздействия, количество пострадавших устанавливается. Также уточняется, что среди людей, которые погибли при пожаре, поджигателя нет. Сейчас устанавливается человек, причастный к совершению преступления.
В настоящее время стражи порядка задержали директора клиники "Чистый город". Правоохранители допрашивают руководителей и сотрудников клиники, а также свидетелей.
Ранее говорилось, что Следственный комитет открыл уголовное дело по факту гибели 4 человек при пожаре в частной клинике в Красноярске.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: