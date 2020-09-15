Пожар произошел на центральном рынке города Шахты Ростовской области

17:01
Фото: скриншот видео соцсети
На центральном рынке города Шахты Ростовской области произошел пожар. Огонь распространился на площади 600 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.
Ранг пожара увеличили до второго. С территории рынка вывели людей. В тушении задействованы 35 человек и 12 единиц техники.
Ранее трех человек эвакуировали из здания в Сочи, где огонь охватил 400 квадратных метров кровли. В результате происшествия никто не пострадал.
До этого три машины загорелись после столкновения на 82-м километре трассы М3 "Украина" в Подмосковье. По данным МЧС, на легковой автомобиль опрокинулся КамАЗ с песком. После этого с ними столкнулся еще один автомобиль.
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