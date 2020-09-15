Пожар произошел на центральном рынке города Шахты Ростовской области

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На центральном рынке города Шахты Ростовской области произошел пожар. Огонь распространился на площади 600 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

Ранг пожара увеличили до второго. С территории рынка вывели людей. В тушении задействованы 35 человек и 12 единиц техники.

Ранее трех человек эвакуировали из здания в Сочи, где огонь охватил 400 квадратных метров кровли. В результате происшествия никто не пострадал.

До этого три машины загорелись после столкновения на 82-м километре трассы М3 "Украина" в Подмосковье. По данным МЧС, на легковой автомобиль опрокинулся КамАЗ с песком. После этого с ними столкнулся еще один автомобиль.