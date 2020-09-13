Три машины загорелись после ДТП в Подмосковье

11:37
Фото: vk.com/obninsk360
Три машины загорелись после столкновения на трассе в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Машины столкнулись на 82-м километре трассы М3 "Украина". По данным МЧС, на легковой автомобиль опрокинулся КамАЗ с песком. После этого с ними столкнулся еще один автомобиль.
Машины загорелись по всей площади. К 10:30 пожар потушили, его площадь составила 27 квадратных метров. На время тушения автомобилей движение по трассе перекрыли.
В МЧС сообщили, что в результате ДТП пострадали три человека, при этом в МВД уточняют о двух пострадавших. Причины аварии уточняются.
Накануне в городском округе Шатура опрокинулся квадроцикл, в результате чего погиб один человек, трое получили травмы.
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