Три машины загорелись после ДТП в Подмосковье

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Три машины загорелись после столкновения на трассе в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Машины столкнулись на 82-м километре трассы М3 "Украина". По данным МЧС, на легковой автомобиль опрокинулся КамАЗ с песком. После этого с ними столкнулся еще один автомобиль.

Машины загорелись по всей площади. К 10:30 пожар потушили, его площадь составила 27 квадратных метров. На время тушения автомобилей движение по трассе перекрыли.

В МЧС сообщили, что в результате ДТП пострадали три человека, при этом в МВД уточняют о двух пострадавших. Причины аварии уточняются.

Накануне в городском округе Шатура опрокинулся квадроцикл, в результате чего погиб один человек, трое получили травмы.