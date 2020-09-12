При опрокидывании квадроцикла в Подмосковье погиб человек

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В городском округе Шатура опрокинулся квадроцикл, в результате чего погиб один человек, трое получили травмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Инцидент произошел в поселке Туголесский Бор рядом с СНТ "Мичуринец". Погиб один мужчина, трое детей госпитализированы с травмами различной тяжести", – сообщили в пресс-службе.

Там также добавили, что после случившегося началась проверка. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее под колесами грузовика на Волжском бульваре погибли два человека. Уточняется, что пострадавшие переходили проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП они скончались на месте