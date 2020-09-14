Трех человек эвакуировали из здания в Сочи после возгорания кровли

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Экстренные службы эвакуировали трех человек из здания в Сочи, где ранее огонь охватил 400 квадратных метров кровли. Об этом рассказали представители ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, передает РИА Новости.

Согласно предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Стало известно, что в 15:47 в дежурную часть поступила информация о пожаре в Лазаревском районе на улице Победы.

В одноэтажном здании загорелась кровля, выяснили в оперативном ведомстве. В 16:34 пожар удалось локализовать. На место происшествия прибыли 39 сотрудников МЧС и 11 единиц техники.

Ранее пожар в частном доме на Красковской улице был потушен. Сведений о пострадавших не поступало.