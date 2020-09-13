В Приморском крае после взрыва частично обрушился дом

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Фото: соцсети
Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Приморье. Об этом РИА Новости сообщил представитель Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) района.
Инцидент произошел в двухэтажном здании в селе Вознесенка на улице Первомайская, 2. В результате обрушились перекрытия. Причина взрыва устанавливается.
Как говорится на сайте правительства региона со ссылкой на местное МВД, под завалами, предположительно, находится житель квартиры, мужчина 1940 года рождения
По словам соседей, он сначала сжег расположенный рядом сарай, потом поджег гараж, после чего произошел хлопок в его квартире. На месте найден газовый баллон.
Для оказания помощи подготовлена группа спасателей из десяти человек. Из дома эвакуированы 23 жильца. На место происшествия выехал губернатор края Олег Кожемяко.
Ранее стало известно, что взрыв прогремел в доме в Керчи. Также произошел пожар на восьмом и девятом этажах. В результате инцидента пострадал один человек.
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