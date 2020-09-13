Жильцов горящего дома в Краснодаре временно разместят в школе

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Пункт временного размещения подготовили для жильцов, эвакуированных из горящего дома в Краснодаре.

Как сообщил ТАСС начальник пресс-службы МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк, он будет создан в школе. Также выделены автобусы для перевозки туда людей. Всего из дома эвакуированы порядка 300 человек.

По последним данным, открытое горение ликвидировали на площади 4,4 тысячи квадратных метров. В МЧС отметили, что восьмиэтажный дом не газифицирован и отключен в связи с пожаром от электричества и водоснабжения.

В связи с инцидентом региональное управление МЧС переведено в режим чрезвычайной ситуации. Ранее сообщалось, что возгорание возникло на мансардном этаже на улице Российская. Ему присвоили четвертый номер сложности.