Собственник сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" не признал вину

13:31
Фото: СК РФ
Собственник торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский не признал в суде вину по делу о пожаре, который унес жизни 60 человек. Об этом сообщил адвокат подсудимого Вадим Трифонов, передает РИА Новости.
Дело начали рассматривать по существу в Центральном районном суде Кемерова.
"Мой подзащитный вину не признал", – сказал Трифонов.
По словам адвоката, Вишневский объяснил суду, что он был не собственником ТЦ на стадии заключения договора и строительства, а гендиректором.
"Экономической заинтересованности во взятке не было", – добавил адвокат.
По словам Трифонова, Вишневский утверждает, что семь миллионов рублей были не взяткой, а оплатой по официальному договору услуг организации, занимающейся оформлением документов и разрешительной документацией.
Вячеслав Вишневский был арестован в конце марта 2019 года в Польше. Сотрудники погранслужбы задержали его при попытке пересечь границу. Вишневский стал последним фигурантом дела. Всего были арестованы 15 человек.
Трагедия произошла в марте 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже здания торгового центра, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. При пожаре погибли 60 человек, преимущественно дети, еще свыше 140 человек получили различные травмы.
Экспертиза электрооборудования "Зимней вишни", назначенная Следственным комитетом РФ, показала, что пожар начался в светодиодном светильнике. Предполагается, что в осветительный прибор попала талая вода с крыши и спровоцировала возгорание. Противопожарная система при этом была в нерабочем состоянии.
Совладельцу "Зимней вишни" Вишневскому предъявили обвинение в окончательной редакции
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