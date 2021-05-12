Руководство "Зимней вишни" частично признало свою вину по делу о пожаре

12:47
Фото: /ТАСС
Руководители кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" частично признали свою вину в деле о пожаре 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Фигурантами дела на данный момент являются 8 человек, 3 из них частично признались с предъявленными к ним обвинениями, однако остальные фигуранты не признают свою вину вовсе.
Так, свою причастность к происшествию признали гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова, технический директор комбината Георгий Соболев и гендиректор самого ТЦ Надежда Судденок.
Им предъявлено обвинение по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц. А также по нарушению требований пожарной безопасности.
Трагедия произошла в марте 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже здания торгового центра, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. При пожаре погибли 60 человек, преимущественно дети, еще свыше 140 человек получили различные травмы.
Экспертиза электрооборудования "Зимней вишни", назначенная Следственным комитетом РФ, показала, что пожар начался в светодиодном светильнике. Предполагается, что в осветительный прибор попала талая вода с крыши и спровоцировала возгорание. Противопожарная система при этом была в нерабочем состоянии.
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