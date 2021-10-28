В Красноярске мужчина ограбил и изнасиловал 15-летнюю девушку

10:51
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
В Красноярске разыскивают мужчину, подозреваемого в разбойном нападении и сексуальном насилии в отношении 15-летней девушки, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
По данным СК, подозреваемый нанес не менее двух ударов камнем по голове 15-летней жительнице Красноярска, похитив мобильный телефон. Затем, угрожая ножом, он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
Личность подозреваемого установлена. Им оказался 37-летний Бакыт Чокоев. Его объявили в федеральный розыск. Его рост около 180–185 сантиметров, он среднего телосложения, лицо у него овальное, смуглое, волос прямой, черный, стрижка короткая. Мужчина был одет в вязаную черную шапку, черное пальто, темно-синие брюки и черные ботинки.
Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения и совершения насильственных действий сексуального характера.
Ранее в Екатеринбурге правоохранители арестовали троих мужчин по обвинению в изнасиловании трех несовершеннолетних девушек. Обвинение предъявлено неработающим мужчинам 1985, 1993 и 2001 годов рождения.
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