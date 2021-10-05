Суд арестовал подозреваемого в убийстве трех студенток в Оренбургской области

Фото: СК РФ

Гайский городской суд Оренбургской области заключил под стражу Александра Лазарева, подозреваемого в изнасиловании и убийстве трех студенток.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, сообщает РИА Новости.

Ранее 30-летний Лазарев признал вину, раскаялся и дал изобличающие себя показания. Следователи проверили его показания на месте.

Тела двух девушек со следами насильственной смерти обнаружили утром 30 сентября после тушения пожара в квартире жилого дома в городе Гае, еще одно тело нашли во дворе.

Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру. Предполагаемым орудием убийства был назван кухонный нож. Все погибшие – уроженки Башкирии. Их уже похоронили в родных селах.

Возбуждены уголовные дела об убийстве двух и более лиц, об изнасиловании, надругательстве и поджоге. Расследование уголовного дела по факту трагедии поставил на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Кроме того, ситуацию отслеживают в прокуратуре Оренбургской области.