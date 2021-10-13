В Екатеринбурге троих мужчин арестовали по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних

11:33
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
В Екатеринбурге правоохранители арестовали троих мужчин по обвинению в изнасиловании трех несовершеннолетних девушек. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
Обвинение предъявлено неработающим мужчинам 1985, 1993 и 2001 годов рождения по статье "Изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней".
"По версии следствия, 8 октября 2021 года трое указанных обвиняемых, находясь в съемной квартире дома по улице Малышева в городе Екатеринбурге, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили в отношении трех несовершеннолетних девушек 2007 и 2006 годов рождения действия сексуального характера", – говорится в сообщении.
Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за изнасилование несовершеннолетних. Согласно законопроекту, за надругательство над детьми, независимо от их возраста, грозит наказание в виде лишения свободы до 20 лет либо в виде пожизненного заключения.
В настоящее время за изнасилование и насильственные действия сексуального характера в качестве максимального наказания предусмотрено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение.
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