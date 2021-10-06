В России могут ужесточить наказание за изнасилование детей – СМИ

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В Госдуме предлагают ужесточить наказание за изнасилование несовершеннолетних, сообщает газета "Известия".

Согласно законопроекту, который могут принять в октябре, за надругательство над детьми, независимо от их возраста, грозит наказание в виде лишения свободы до 20 лет либо в виде пожизненного заключения.

Авторами законопроекта стали вице-спикер СФ Андрей Турчак, депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Александр Хинштейн. По их мнению, нынешнее наказание за это преступление в отношении подростков старше 14 лет недостаточно, а разница в возрасте жертв не должна быть решающим фактором.

Сейчас за изнасилование и насильственные действия сексуального характера в качестве максимального наказания предусмотрено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение. При этом ответственность по этим статьям наступает только в случаях, когда преступление совершено в отношении подростка младше 14 лет и лицом, имеющим судимость за такое же преступление.

Законопроект предлагает внести изменения в вышеуказанные нормы, распространив этот же подход установления ответственности за преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних и старше 14 лет.

Ранее сообщалось, что тела двух девушек со следами насильственной смерти обнаружили после тушения пожара в квартире жилого дома в городе Гае, еще одно тело нашли во дворе. Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру.

Возбуждены уголовные дела об убийстве двух и более лиц, об изнасиловании, надругательстве и поджоге. Расследование уголовного дела по факту трагедии поставил на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Гайский городской суд Оренбургской области заключил под стражу подозреваемого в совершении преступлений Александра Лазарева до 30 ноября. Мужчина признал вину, раскаялся и дал изобличающие себя показания.