Кремль не комментирует решение суда о том, что скифское золото принадлежит Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать решение голландского суда о том, что коллекции скифского золота принадлежат Украине.

"Не буду ничего комментировать", – ответил представитель Кремля на соответствующую просьбу журналистов.

Пресс-секретарь отметил, что судьба скифского золота важна для администрации президента, но данной темой занимается министерство культуры.

"В основном этим, конечно, занимаются наши юристы и министерство культуры. Конечно, эта тема важна для всех нас", – сказал Песков.

Коллекция скифского золота в количестве примерно 2 тысяч артефактов была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. Это произошло до вхождения Крыма в состав России.

Экспонаты представили Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, "Музей Тавриды" в Симферополе, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический".

После завершения выставки в сентябре того же года часть экспонатов вернули на Украину. По остальной коллекции голландская сторона решила дождаться решения суда.