Крымские музеи просят Амстердам вернуть золото

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Музеи Крыма вновь потребовали от Нидерландов вернуть на полуостров коллекцию скифского золота, вывезенного на выставку до воссоединения региона с Россией.

"Не существует юридических, культурных или исторических оснований для перемещения экспонатов в Киев. Экспонаты являются неотъемлемой частью крымских коллекций, с любовью собранных на протяжении многих лет археологами", – говорится в совместном заявлении музеев Крыма, опубликованном на сайте Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника.

Коллекция была вывезена на выставку "Крым: золото и секреты Черного моря" в амстердамский музей Алларда Пирсона в феврале 2014 года. В коллекции более двух тысяч экспонатов общей стоимостью свыше миллиона евро. После завершения выставки в сентябре 2014 года часть экспонатов из киевского музея была сразу возвращена на Украину, по остальной коллекции голландская сторона решила дождаться решения суда.

"Мы считаем, что экспонаты, являющиеся неотъемлемой частью наших коллекций, должны вернуться к своему изначальному месту нахождения – Крымскому полуострову", – объявили в Крыму, подчеркнув, что экспонаты никогда не находились на территории Киева.

В 2016 году окружной суд Амстердама занял сторону Украины. В понедельник, 11 марта 2019 года, в апелляционном суде Амстердама проходят повторные слушания по делу о возврате Крыму уникальной коллекции.