В Крыму назвали справедливым решение по скифскому золоту

16:01
16:01
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Фото: ТАСС/AP Photo/Peter Dejong
В Крыму назвали позитивным промежуточное решение Апелляционного суда Амстердама о принадлежности крымской коллекции скифского золота. Об этом заявила ИА "HCH" директор керченского Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина. По мнению специалиста, решение суда свидетельствует о том, что в тяжбе, которая длится уже несколько лет, "пробита главная брешь".
Как подчеркнула Умрихина, голландский суд подтвердил позицию крымских музеев, ведь к данному делу нельзя применять положения Конвенции ЮНЕСКО о запрете на незаконную транспортировку и передачу прав собственности на культурные ценности. При этом сохранность уникальных крымских экспонатов в музее Алларда Пирсона вызывает беспокойство у музейных сотрудников. Умрихина напомнила, что старинные изделия из золота и из дерева требуют жестких правил хранения. В частности, крымские специалисты не знают, при каких температурных условиях хранятся артефакты в Нидерландах.
16 июля Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту. Российской и украинской сторонам дали два месяца, чтобы предоставить дополнительную информацию о правах собственности. Как сказано в постановлении суда, пока не будет принято окончательное решение, скифское золото останется на хранении в музее Алларда Пирсона. Уточняется, что рассмотрение дела может занять еще шесть–девять месяцев.
Коллекция скифского золота была вывезена на выставку "Крым: золото и секреты Черного моря" в амстердамский музей Алларда Пирсона в феврале 2014 года – до воссоединения региона с Россией. В коллекции – более двух тысяч экспонатов общей стоимостью свыше 1 миллиона евро. После завершения выставки в сентябре того же года часть экспонатов вернули на Украину. По остальной коллекции голландская сторона решила дождаться решения суда.
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