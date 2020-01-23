Археологи нашли новые драгоценности скифов в Крыму

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Археологи нашли новые скифские изделия из драгоценных металлов во время раскопок захоронения на юго-западе Крыма. Об этом рассказал глава Института археологии Крыма РАН Вадим Майко, сообщает Интерфакс.

"Раскапывали хорошо известный позднескифский некрополь Усть-Альмин. Удалось вскрыть большую площадь, чем было до этого, поэтому количество найденных изделий увеличилось", – отметил он.

Археолог подчеркнул, что все находки представят через несколько месяцев. В настоящее время артефакты направлены на обработку.

Коллекция скифского золота в количестве примерно 2 тысяч артефактов была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. Это произошло до вхождения Крыма в состав России.

Экспонаты представили Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, "Музей Тавриды" в Симферополе, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический".

После завершения выставки в сентябре того же года часть экспонатов вернули на Украину. По остальной коллекции голландская сторона решила дождаться решения суда.

