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В мире

21:20

В Китае нашли еще одну терракотовую армию загробного мира

культура за рубежом

Фото: ТАСС/Zuma

На раскопках в китайской провинции Шэньси археологи обнаружили 200 глиняных воинов. Именно на этой территории ранее обнаружили первую подземную терракотовую армию. Об уникальной находке рассказала "Российская газета".

Глиняные фигуры, обнаруженные под землей, представляют собой ритуальные войска, которые, согласно поверьям, должны были защитить императора Цинь Шихуанди в загробном мире. Первых воинов обнаружили в 1974 году, после чего продолжили раскопки в регионе. По разным оценкам, в состав терракотовой армии может входить до 7 тысяч фигур.

Среди новой партии солдат ученые не обнаружили ни одной повторяющейся внешности – каждый из воинов обладает уникальными чертами лица и прической. Кроме того, они расставлены на разных участках, а на латах и одежде можно заметить знаки отличия.

Помимо самих человеческих фигур, археологи также обнаружили 12 глиняных коней, фрагменты двух колесниц, оружие и расписные щиты.

В начале года стало известно, что во время работ в Китайгородском проезде Москвы столичные археологи обнаружили стоянку древних рыбаков. По словам главы департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова, пока неизвестно происхождение материала.

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