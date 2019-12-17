Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи

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Международная группа ученых выяснила, для чего древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменных истуканов-моаи. Выводы специалистов опубликовал сайт Phys.org.

По мнению исследователей, целью возведения истуканов было повышение плодородия земель острова. Химический анализ почвы в восточной части острова показал высокую концентрацию фосфора и кальция, которые важны для высокого урожая. В древности в этом районе выращивали ряд культур, уверены ученые.

"Наши раскопки расширяют представления о моаи и дают нам понять: то, что изначально видится нам чем-то очевидным, никогда не бывает именно тем, чем кажется", – отметили они.

Остров Пасхи знаменит своими гигантскими статуями моаи. Их высота достигает 20 метров. Статуи вырезали в каменоломнях кратера. Известно о более чем 900 монументах, из которых по острову расставлено более 230.

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