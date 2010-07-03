Корабль для доставки викингов в Вальхаллу обнаружили в Норвегии

Археологи из Норвежского института исследований культурного наследия обнаружили корабль для доставки душ викингов в Вальхаллу. Об этом сообщает "Газета.ру".

Викингов хоронили в погребальной ладье. В зависимости от статуса усопшего, осуществлялись подношения и жертвоприношения. После погребального костра на останках сооружали курган из камней и покрывали его землей и дерном.

Один из таких курганов размером около 18 метров был обнаружен на острове Эдей. Благодаря раскопкам археологов удалось добраться до части останков корабля. По предварительным данным, возраст находки составляет более тысячи лет.

Степень сохранности редкой находки пока не определена. Археологи пока не планируют проводить раскопки захоронения, но продолжат исследования с помощью неинвазивных методов.

В марте этого года в Норвегии было найдено деревянное судно эпохи викингов длиной более 15 метров. Корабль обнаружен с помощью георадара высокого разрешения на равнине в заповеднике Борре. Эксперты отмечали, что это может быть "корабль мертвых".

В октябре прошлого года на северо-востоке Норвегии археологи также находили место захоронения викингов. Двадцатиметровый корабль был обнаружен на глубине полметра под землей. Исследователям также удалось найти следы еще как минимум восьми захоронений в окрестностях.

