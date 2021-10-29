Фигуранты дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" получили сроки до 14 лет

08:18
Фото: ТАСС/Maxym Kyselev/Xinhua via ZUMA Wire
Бывший гендиректор компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова получила 14 лет колонии общего режима по делу о пожаре, который унес жизни 60 человек. Такое решение вынес Заводский районный суд Кемерова, передает РИА Новости.
Приговор Богдановой был вынесен по обвинению по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц") и части 3 статьи 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц"). Государственный обвинитель просил для нее наказание в виде 14,5 года лишения свободы.
Также суд вынес приговоры гендиректору "Зимней вишни" Надежде Судденок, техническому директору компании – собственника Георгию Соболеву, главе компании по обслуживанию противопожарной системы Игорю Полозиненко и ее сотруднику Александру Никитину, а также руководителю тушения пожара Андрею Бурсину, пожарному Сергею Генину и охраннику Сергею Антюшину.
Судденок приговорили к 13,5 года лишения свободы по части 3 статьи 238 УК РФ и части 3 статьи 219 УК РФ. Гособвинение запрашивало для нее 14 лет заключения.
Соболеву назначили наказание в виде лишения свободы на 11 лет. Полозиненко и Никитин получили 6,6 и 5,6 года соответственно по части 3 статьи 219 УК РФ.
Бурсин получил 6 лет лишения свободы, как и запрашивало гособвинение. По данным следствия, действия Бурсина при управлении силами пожарно-спасательного гарнизона привели к гибели людей.
Генина приговорили к 5 годам лишения свободы. Антюшина осудили на 8 лет колонии общего режима по части 3 статьи 238 УК РФ.
Адвокаты Богдановой, Судденок, Бурсина, Генина и Антюшина заявили, что намерены обжаловать приговоры, вынесенные их подзащитным.
Трагедия произошла в марте 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже здания торгового центра, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами.
При пожаре погибли 60 человек, преимущественно дети. Еще свыше 140 человек получили различные травмы.
Экспертиза электрооборудования "Зимней вишни", назначенная Следственным комитетом РФ, показала, что пожар начался в светодиодном светильнике. Предполагается, что в осветительный прибор попала талая вода с крыши и спровоцировала возгорание. Противопожарная система при этом была в нерабочем состоянии.
Двоих пожарных, тушивших возгорание в ТЦ "Зимняя вишня", признали виновными в халатности
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