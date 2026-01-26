Медведев заявил, что Россия еще не получила от США ответа на предложение Путина по ДСНВ

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Россия до сих пор не получила от Вашингтона официального ответа на предложение Владимира Путина о продлении действия ключевых ограничений Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью газете "Коммерсант".

Он напомнил, российская инициатива, выдвинутая в сентябре 2025 года, предполагает добровольное сохранение сторонами договорных лимитов на стратегические вооружения в течение одного года после истечения срока действия самого ДСНВ.

"Реализация российской инициативы могла бы стать существенным вкладом в обеспечение глобальной безопасности, расширение стратегического диалога с США. Однако предметного официального ответа на наше предложение мы от Вашингтона пока не получили", – подчеркнул Медведев.

Ранее Путин заявлял, что РФ хочет попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ. В связи с этим он предложил соблюдать положения договора еще год после его официального завершения в феврале 2026-го. Позже эту идею поддержал президент США Дональд Трамп.

Российский президент подчеркивал, что времени для продления ДСНВ хватит, если Штаты этого захотят. Однако вскоре глава Белого дома поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия.