Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:19

Политика

Медведев заявил, что Россия еще не получила от США ответа на предложение Путина по ДСНВ

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Россия до сих пор не получила от Вашингтона официального ответа на предложение Владимира Путина о продлении действия ключевых ограничений Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью газете "Коммерсант".

Он напомнил, российская инициатива, выдвинутая в сентябре 2025 года, предполагает добровольное сохранение сторонами договорных лимитов на стратегические вооружения в течение одного года после истечения срока действия самого ДСНВ.

"Реализация российской инициативы могла бы стать существенным вкладом в обеспечение глобальной безопасности, расширение стратегического диалога с США. Однако предметного официального ответа на наше предложение мы от Вашингтона пока не получили", – подчеркнул Медведев.

Ранее Путин заявлял, что РФ хочет попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ. В связи с этим он предложил соблюдать положения договора еще год после его официального завершения в феврале 2026-го. Позже эту идею поддержал президент США Дональд Трамп.

Российский президент подчеркивал, что времени для продления ДСНВ хватит, если Штаты этого захотят. Однако вскоре глава Белого дома поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия.

Читайте также


политика

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика