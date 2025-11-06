Трамп вновь заявил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что поручил Пентагону немедленно начать испытания американского ядерного оружия "на равных основаниях". Об этом лидер США написал в соцсети Truth Social.

"Соединенные Штаты обладают большим количеством ядерного оружия, чем любая другая страна. Это было достигнуто, в том числе благодаря полной модернизации и обновлению существующего оружия, в течение моего первого срока", – подчеркнул американский лидер.

В конце октября президент США уже сообщал, что поручил Пентагону приступить к испытаниям ядерного оружия. Трамп объяснил, что принял такое решение в качестве ответа на аналогичные действия со стороны других стран, имея в виду Россию и Китай.

В свою очередь, Владимир Путин поручил российским ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия. В Кремле уточнили, что глава государства счел необходимым изучить целесообразность таких мероприятий, а не приступить к их подготовке.